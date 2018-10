Ladrão invade casa e toma celular das mãos de mulher deitada em sofá

O caso ocorreu no final da tarde de Sexta-feira, 19, no Bairro Moysés de Freitas, em Vilhena, onde um ladrão invadiu uma residência e tomou das mãos da moradora, de 34 anos, que estava deitada no sofá, um aparelho celular.

De acordo com o registro da ocorrência, a mulher estava na sala usando o parelho, quando foi surpreendida pelo meliante, que entrou sem ser notado e arrancou o celular de suas mãos, empreendendo fuga em sentido ignorado.

A vítima chamou a Polícia Militar, que realizou diligências pela localidade, porém, não logrou êxito na captura do agente do crime.

Texto: Extra Rondônia

Foto: Ilustrativa