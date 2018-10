Motorista vilhenense morre preso as ferragens em acidente na BR-364 – próximo a Vilhena

Acidente aconteceu na tarde deste sábado, 20, na BR-364, no Km 80, acerca de 70 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, uma carreta estava parada no acostamento devido a problemas mecânicos e uma fila se formou. Com isso, o motorista de uma carreta Scania identificado como sendo Elias José de Paula, de 52 anos, não conseguiu parar a tempo e acabou batendo na traseira de outra carreta.

Com o impacto, o condutor ficou presos as ferragens. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

A carreta pertence ao vereador Adilson de Oliveira, presidente da Câmara de vereadores de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração