Professor de Cabixi acusado de molestar cinco crianças e um adolescente é condenado a 100 anos de prisão

O professor Antônio Lima Fidelis, de 64 anos, que foi acusado por cinco crianças e uma jovem, de abuso sexual, em uma escola do município de Cabixi e que se apresentou à polícia após ter um mandado de prisão decretado no mês de abril do ano corrente, foi condenado a 100 anos de prisão.



De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, o julgamento ocorreu no último dia 17, na comarca de Colorado.

Antônio foi condenado por molestar cinco alunas entre 8 e 12 anos e uma jovem de 18, no entanto, quando os crimes foram cometidos, algumas das vítimas tinham menos idade.

As penas do réu, que foi denúncia pelo Ministério Público cinco vezes por estupro de vulnerável, somou 100 anos de prisão, com início em regime fechado.

Apesar de negar as acusações, o réu perdeu o cargo e o benefício de recorrer da sentença em liberdade.

(Relembre o caso AQUI)

Texto e foto: Extra de Rondônia