Vilhenenses ficam feridos em acidente com barco no rio Guaporé em Pimenteiras

Um barco com quatro pessoas, incluindo três moradores de Vilhena, virou no rio Guaporé, em Pimenteiras, na tarde deste sábado, 20.

De acordo com as primeiras informações, a embarcação estava sendo pilotada por Jorge Sphor, irmão do vereador de Pimenteiras, Luiz Carlos Sphor.

A hélice do motor teria batido num pedaço de madeira. Com isso, o barco acabou tombando. Os quatro ocupantes, sofreram ferimentos. Eles foram levados para o hospital de Cerejeiras, mas devido a problemas no aparelho de Raio X – foram encaminhados para o Hospital Regional de Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia, está no HRV, tentando informações sobre as vítimas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração