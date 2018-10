Motorista perde controle de direção e bate em poste no canteiro de avenida no Alto Alegre

Incidente ocorreu por volta das 02h30 deste domingo, 21, na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor do veículo VW Gol, placa CYH-0251/Vilhena, seguia pela Avenida Paraná, sentido BR-364, quando perdeu o controle de direção, saiu da via e bateu num poste de iluminação pública no meio do canteiro central.

Após a colisão, motorista saiu do automóvel e foi embora a pé. A Polícia Militar foi chamada, mas não localizou o condutor. Com isso, por ter havido danos ao patrimônio publico, a ocorrência foi registrada.

Ao amanhecer do dia um guincho foi ao local e removel o veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia