Acidente em entroncamento deixa três veículos danificados

O acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, 22, na Avenida Celso Mazutti, na saída da rotatória da BR-364, localizada em frente a Guaporé máquinas, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local, o condutor de um Peugeot saiu da rotatória para acessar a Celso Mazutti, quando colidiu com um Polo de cor branca, que seguia pela referida avenida, sentido Porto Velho.

Na colisão, o condutor do Polo perdeu o controle da direção e acabou atingindo um Vectra de cor vinho, cuja condutora seguia pela Rua Ezequiel Silva Cassim e tentava acessar a rotatória.

Apesar do engavetamento, o acidente não deixou feridos, causando apenas danos materiais.

Texto e fotos: Extra de Rondônia