Ciclistas colidem e são socorridas ao hospital em Colorado

Incidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 22, na RO-370 – rodovia que liga Colorado a Cabixi.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, duas ciclistas trafegavam pela rodovia sentido Colorado, quando próximo ao parque de exposição, uma bateu na outra e ambas caíram.

Na queda, sofreram ferimentos e foram socorridas ao hospital de Colorado por uma ambulância do município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini