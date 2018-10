Com apoio do deputado Jesuino Boabaid, colégio Tiradentes de Vilhena recebe cadeiras e mesas

Após mobilização do deputado estadual Jesuino Boabaid (PMN), alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM unidade V, localizada na cidade de Vilhena, Cone Sul do Estado, já podem utilizar as novas mesas para o refeitório.

Os jogos de mesa foram entregues pela Secretária Estadual de Educação – SEDUC nesta última semana e colocou fim ao problema de acomodação dos estudantes no momento da alimentação.

Para o deputado Jesuino, o investimento na estrutura das unidades escolares rondonienses sempre foi uma pauta durante todo o desempenho de suas atividades legislativas.

“Quando visitei a escola percebi a necessidade desse investimento, por isso busquei o poder executivo para juntos conseguirmos resolver essa problemática, o fortalecimento das escolas militares em Rondônia é um compromisso com a comunidade”, afirmou Jesuino Boabaid.

Texto e fotos: Assessoria