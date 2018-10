Começa nesta terça-feira a VIII Semana de Agronomia em Colorado

De 23 a 25 de outubro acontece a VIII Semana de Agronomia no centro de eventos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) de Colorado.

A programação contará com palestras sobre as competências, atribuições, mercado de trabalho e perfil profissional do engenheiro agrônomo, panorama da cultura do café em Rondônia, uso de drones e vants na agricultura, além de minicursos e exposições de projetos.

SOBRE O EVENTO

O evento é realizado em comemoração ao dia do engenheiro agrônomo, e tem o objetivo de proporcionar aos acadêmicos de agronomia, produtores rurais, profissionais liberais e de entidades públicas, uma oportunidade de aperfeiçoamento técnico através de palestras e minicursos.

Além disso, o evento busca manter relação entre as instituições de ensino e as empresas que atuam no segmento, proporcionando o contato com futuros profissionais e as principais empresas de agronegócio regional/nacional.

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Arquivo Extra/Divulgação