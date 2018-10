Duplo homicídio é registrado em fazenda próximo ao distrito do Guaporé

O Extra de Rondônia acaba de receber informações de que na madrugada desta segunda-feira, 22, ocorreu um duplo homicídio em uma fazenda localizada a cerca de 25 Km do distrito do Guaporé.

Em contato com a Polícia Militar de Chupinguaia, a redação recebeu a confirmação do crime, porém, guarnições e a pericia técnica ainda estão no local apurando os fatos.

Informações extraoficiais dão conta de que as vítimas seriam um casal, que trabalhava na fazenda e que foram brutalmente assassinados a facadas.

A reportagem do site acompanha o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa