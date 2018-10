Homem é preso após colocar cachorro roubado à venda em rede social

No último sábado, 20, um homem de 37 anos foi preso por receptação de um cachorro de raça, em uma residência localizada na Rua Rosilene de Castro, no Centro de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, um cãozinho da raça pinscher havia sido furtado de uma casa no Bairro Assossete, no dia 12 de setembro do ano corrente e o dono do animal viu a foto do pet em uma publicação de venda em uma rede social.

Após descobrir o endereço do suspeito através do anúncio, o dono informou o vendedor dos fatos, porém, este se negou a entregar o cachorro, sendo necessária a presença da Polícia Militar, que ainda foi ofendida pelo agente.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação, desacato e desobediência, sendo conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências. O animal foi restituído ao dono.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa