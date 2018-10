Motocicletas roubadas são abandonadas em vias de Vilhena

No último final de semana, duas motocicletas foram roubadas, sendo uma em assalto a mão armada e logo após, abandonadas em vias públicas de Vilhena.

A primeira motocicleta, que foi abandonada minutos após o roubo, foi localizada na Rua 1512, no Bairro Cristo Rei.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar compareceu até uma residência, localizada na Rua Carlos Mazala, no Jardim América, onde a vítima relatou que dois meliantes o abordaram e levaram sua motocicleta Honda 150 Fan de cor preta, com placa OHQ-0685, sendo que um destes estava armado.

Durante as diligências em busca do veículo, a guarnição foi informada de que dois indivíduos teriam abandonado duas motocicletas no Cristo Rei, após terem se chocado ao transporem uma lombada.

No endereço fornecido pelo comunicante, os militares localizaram não só o veículo da vítima ao solo, como também, o usado no crime, que se trata de uma Honda Titan de cor vermelha, com placa NBV-6476, de Alta Floresta.

Já a segunda motocicleta localizada, foi abandonada no domingo, 21, em frente uma empresa, situada na Avenida Jô Sato, no Parque Industrial Novo Tempo.

De acordo com a denunciante, ao passar em frente seu local de trabalho, avistou a motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, com placa NCO-8473, para no local.

Já na manhã desta segunda-feira, ao chegar para trabalhar, o veículo continuava lá e ela comunicou a Polícia Militar, que constatou que a motocicleta era produto de roubo.

Todos os veículos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.