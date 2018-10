Motoqueiro sofre possível fratura na perna ao ser atingido por motorista que teria avançado preferencial

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 22, por volta das 17h30, no cruzamento da Rua 16 com Rua 45, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da motocicleta Honda Bros, placa NIY-2275/Vilhena, seguia pela Rua 16, quando ao passar pelo cruzamento, acabou atingido por um automóvel Gol, placas, AJP-5371/Curitiba, no qual o condutor transitava pela Rua 45, sentido setor 06 e teria avançado a preferencial e, com isso, provocado a colisão.

No impacto, o motoqueiro, sofreu uma possível fratura na perna esquerda e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a perícia técnica e depois registrou boletim de ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia