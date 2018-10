PIMENTEIRAS: Com prêmios em dinheiro, rodeio de Praia supera expectativas e prefeito avalia resultados

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), popular Vino, e o Secretário Municipal de Turismo Elisan Gomes, membros da Comissão Organizadora da 6ª Edição do Rodeio de Praia do Município de Pimenteiras do Oeste, avaliaram como sucesso o evento deste ano.

A festa, que começou na sexta-feira, 19, teve grande presença de público em todos os dias e os adeptos do rodeio e amantes da música sertaneja tiveram momentos de muita alegria e diversão durante os três dias de Rodeio na arena do complexo turístico do município.

A 6ª Edição do Rodeio de Praia de Pimenteiras deste ano, considerado o maior rodeio em praia do Cone Sul do Estado de Rondônia, aconteceu entre os dias 19 a 21 de outubro às margens do rio Guaporé, em Pimenteiras.

De acordo com a primeira-dama do município e Secretária de Ação social, Christiane Terezinha Pretto, os idosos do município tiveram um camarim especial com uma estrutura pré-montada nos três dias de rodeio.

“O evento é realizado há seis anos, e, nesta edição, buscamos inovar e potencializar o seu objetivo, que é informar e proporcionar um momento de lazer, enfatizou Christiane.

Segundo os organizadores, o evento teve duração de três noites e contou com apresentações, onde o público mostrou a paixão pelo rodeio na região.

O evento levou ao complexo turístico de Pimenteiras milhares de pessoas, tanto para assistirem ao grande rodeio de touros e em carneiro, quanto para prestigiarem o baile.

O prefeito Vino ficou alegre com o resultado. “Todas as expectativas foram superadas, porque incentiva o agronegócio e o turismo para o município. Valeu a pena todos os esforços realizados para que pudesse acontecer mais esse rodeio em Pimenteiras. O sucesso foi alcançado”, disse.

Ele aproveitou para agradecer a equipe de secretários municipais, funcionários da prefeitura e ao grande público que se fez presente, e a todos que colaboraram direta e indiretamente para a realização do evento.

A premiação da montaria em touros foi do primeiro ao quinto colocado, sendo:

1° lugar – R$ 9 mil

2° lugar – R$ 2 mil

3° lugar – R$ 1,5 mil

4° lugar – R$ 1 mil

5° lugar – R$ 500,00

Premiação de primeiro ao terceiro colocado na montaria em carneiros para crianças.

1° lugar – um tablete, patrocinado pelo Laticínio Leite Alegria de Cerejeiras

2° lugar – Chapéu

3° lugar – Chapéu

Texto e fotos: Assessoria