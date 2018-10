PRF e hospital de amor promoverão evento voltado a saúde da mulher em RO

Na próxima segunda-feira, 29, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Hospital de Amor Amazônia realizarão, em conjunto, um evento voltado a saúde da mulher, ou seja, ao câncer de mama, em alusão ao “Outubro Rosa”.

Uma carreta do hospital ficará estacionada na Superintendência da PRF (Avenida Pinheiro Machado, 1276, Porto Velho/RO) e profissionais da área estarão à disposição da população para realização de exames preventivos de câncer de mama e do colo do útero.

A mamografia e o papanicolau serão feitos gratuitamente, sendo, no entanto, necessário um prévio agendamento, que deverá ser efetuado, ao longo da semana, na recepção da superintendência da PRF ou no hospital, situado na BR-364.

Fonte: Assessoria

Foto: Ilustração