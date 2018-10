Wankabuki lança campanha de financiamento coletivo

O Grupo de Teatro Wankabuki da cidade Vilhena, lançou através da plataforma Catarse, uma nova campanha de financiamento coletivo para a realização da 3ª edição do Festival Amazônico de Monólogos e Breves Cenas, programado para acontecer de 13 a 15 de dezembro de 2018.

O Festival Amazônico de Monólogos e Cenas Breves é uma mostra da produção de Cenas Curtas e Monólogos, que busca contemplar artistas, grupos, companhias e afins, residentes nos estados da Região Norte e Mato Grosso, permitindo assim, a difusão da produção artística amazônica, sendo um dos poucos festivais de teatro do interior do Estado Rondônia em atividade.

O Festival é realizado anualmente, sempre por meio de editais. Em 2017, o grupo não foi contemplado, tentou uma campanha de financiamento coletivo pelo Catarse, porém, sem experiência nesse tipo de captação e nem tempo suficiente para se dedicar adequadamente à campanha, a arrecadação final foi de apenas R$ 208,00, não sendo possível realizar o festival.

Neste ano, o grupo foi contemplado pelo Prêmio Jango Rodrigues de Teatro, da SEJUCEL, no valor de R$ 20 mil, 1/3 do valor que haviam recebido em 2016, através do Edital da Caixa, que foi de R$ 60 mil.

Com esta diferença de recursos, a produção deverá realizar várias adaptações e cortes de gastos, para conseguir realizar o festival. Visando a continuidade do festival vilhenense, guiado por quatro grandes propósitos: o desenvolvimento da produção cultural de Vilhena; democratização do acesso à arte; formação de plateia; e a qualificação dos artistas, o grupo está com esta nova campanha de financiamento coletivo.

Valdete Sousa, presidente do Wankabuki, explica que a meta inicial é arrecadar o valor de R$ 4 mil, para compensar o valor que será deduzido de imposto de renda sobre o prêmio.

Nos dois anos de realização do festival, passaram apresentações de artistas de vários locais, além dos grupos de Rondônia, artistas de Manaus, Cuiabá e Primavera do Leste marcaram presença.

A programação do festival é aberta e gratuita, e oferece durante três dias arte, entretenimento, cultura e conhecimento, através de apresentações de peças teatrais, performances e intervenções urbanas, oficinas de teatrais com professores do Departamento de Artes da Universidade Federal de Rondônia abertas à comunidade, Seminário da Cena Amazônica com participação dos grupos e artistas, debates e mesas-redondas.

“Somos uma Associação independente e não possuímos fontes de renda, porém não queremos deixar o projeto morrer, foi difícil tirar do papel, não podemos retroceder. Arte é necessária, não se pode construir uma sociedade sem arte, lazer e diversão”, diz Valdete.

Os interessados em ajudar também podem entrar em contato através do e-mail grupoteatrowankabuki@hotmail.com ou de nossa redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação