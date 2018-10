Atleta vilhenense conquista ouro e bronze em campeonato internacional de Jiu-Jitsu

Na disputa do Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu Championship/2018 realizada em Manaus, a atleta vilhenense, Joiciane Gomes, de 18 anos, conquistou ouro e bronze no pódio. A competição aconteceu na Arena Poliesportiva, Amadeu Teixeira, nos dias 20 e 21 de outubro.

Com duas medalhas no pescoço, Joiciane, lutou em duas categorias no peso pena. Uma com quimono até 58,500, conquistando o ouro e a outra no submission até 56,500 kg, ficando com a medalha de bronze.

De acordo com técnico, Luiz Menicha, apesar de dois dias de lutas duríssimas, Joiciane credenciou seu nome no Jiu-Jitsu a nível nacional e internacional. Além disso, pontos para participar no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e na International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

“Agora vamos dar um tempo nos treinos. Pois um ano intenso de muitas competições e vamos tirar umas férias e em dezembro voltamos nos treinos para campeonato brasileiro que será no inicio de 2019, em São Paulo”, frisou.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia