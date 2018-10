Copa AVV encerra com cinco equipes “pratas da casa” campeãs

A Copa AVV reuniu centenas de atletas no último final de semana nas quadras do Ginásio Jorge Teixeira e Associação de Voleibol de Vilhena.

Participaram mais de trinta equipes e estimativa de 200 atletas, divididos nas categorias sub 14, 17 e 21, exibindo vários talentos do voleibol de base da região do Cone Sul.

De acordo com um dos organizadores do evento, Silvan Freitas, a competição foi uma maratona de vôlei com 61 jogos, de qualidades técnicas e performances individuais de atletas juvenis.

Na tarde de domingo foram realizados as finais, onde as equipes da AVV disputaram e venceram nas categorias: sub-21 masculino, sub-14 feminino, sub-17 feminino, sub-21 feminino e sub-17 masculino.

O certame esportivo finalizou com a premiação dos ganhadores e contou com presença de autoridades políticas locais.

Texto e fotos: Assessoria