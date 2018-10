Homem é baleado após tentar agredir a própria mãe e investir contra PMs com facas

Um homem acabou baleado em uma das mãos na tarde desta terça-feira, 23, em uma chácara localizada próximo a Lagoa da Prata, em Vilhena, ao investir contra uma guarnição da Polícia Militar, que se dirigiu ao local a pedido da mãe do mesmo, devido este ter tentado agredi-la.

De acordo com informações dos militares que realizarão a prisão do agente, quando chegaram na chácara, foram informados de que o homem tomava remédio controlado e devido estes o deixarem com muita fraqueza, acabou parando para poder trabalhar com os pais na propriedade.

No entanto, a falta dos remédios o torna agressivo e desde segunda-feira, 22, este vinha discutindo com os familiares e os ameaçando.

Durante a tentativa de negociação com o homem, que estava em posse de duas facas, este foi em direção a guarnição, que a todo o momento solicitava que ele soltasse as armas. Diante da recusa, um dos policiais efetuou um disparo de bala de borracha na mão direita do agente.

Após ser rendido, o infrator foi conduzido ao hospital pela própria guarnição, onde foram realizados exames e constatado não ter havido fratura, apenas lesões superficiais.

Após ser liberado pelos médicos, o homem foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia