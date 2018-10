Ladrões furtam jogo de mesa de mogno em hotel de Vilhena

O crime ocorreu no Hotel Santa Rosa, durante a madrugada de sexta-feira, 19, porém só foi registrado na manhã desta terça-feira, 23.

De acordo com o comunicante, o circuito de câmeras registrou o momento em que três homens furtaram uma mesa com duas cadeiras de mogno, que estava na varanda do hotel, localizado na Rua Dal Toé, no Jardim Eldorado.

Apesar das filmagens, não foi possível identificar os infratores, pois os mesmos cobriram os rostos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa