Mais de 80 pessoas foram beneficiadas com projeto “Defensoria em Movimento” em Vilhena

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE/RO) realizou a primeira ação do projeto “Defensoria em Movimento” no interior de Rondônia.

Vilhena, no sul do Estado a 700 km da capital, foi o primeiro município do interior a receber este projeto, que tem como objetivo levar atendimento aos mais necessitados nas localidades mais distantes de Rondônia.

A ação contou com o apoio da Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena (UNESC).

Na ação, mais de 80 pessoas foram beneficiadas pelo projeto com orientações jurídicas. O maior número de casos resolvidos na ação foi da área de família como alimentação, divórcios, entre outros.

“Conseguir realizar esses atendimentos, abrir as portas do mundo jurídico para as pessoas menos favorecidas, em uma unidade de atendimento móvel extremamente funcional só mostra o quanto a instituição está se fortalecendo. Barreiras que existiam antes, como dificuldade de atender em locais distantes, já não são mais impeditivas da prestação do serviço”, ressaltou a Defensora Pública Ilcemara Sesquim Lopes, coordenadora do núcleo de Vilhena-RO.

Texto e fotos: Assessoria