Novembro tem show de Diego & Victor Hugo em Vilhena

A dupla sertaneja Diego & Victor Hugo se apresentará em Vilhena no próximo dia 22 de novembro, no salão de festa do parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

Com a carreira em ascensão, Diego & Victor Hugo tem ganhado notoriedade com diversas composições que se tornaram sucesso na voz de Jads & Jadson, Matheus & Kauan, Simone & Simaria e Wesley Safadão. Além das produções, a dupla está se preparando para a gravação do segundo DVD intitulado de “Querosene e o Violão”.

Os ingressos para o show estão no segundo lote, podendo ser adquiridos na Conveniência Brigadeiro a R$ 30,00 pista, vip R$ 60,00 e camarote para 10 Pessoas R$ 1,2 mil. E tem mais, ao adquirir o camarote até o fim desta semana você ganha um Absolut ou Old Par.

Para mais informações sobre o show ou venda de ingressos entrar em contato através do telefone 9 8134-4990.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Divulgação