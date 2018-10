PF é chamada por médico perito no INSS de Vilhena; mensagem de uma mulher o teria deixado assustado

A Polícia Federal (PF) foi chamada na manhã desta terça-feira, 23, no Instituto de Seguridade Social (INSS) de Vilhena.

De acordo com agentes da PF, uma mulher que não teve sua identidade revelada, entrou no instituto, se aproximou de um médico perito identificado apenas Willian, ela passou uma mensagem a ele, que o deixou assustado e com isso, chamou a polícia. Segundo a informação a mulher falou que ele tinha que “abrir seu coração para Jesus”.

Com receio que algo pudesse acontecer, o médico chamou a PF por se tratar de um órgão federal.

A mulher se recusou a dar qualquer declaração à imprensa. Testemunhas contaram que o médico ficou muito assustado com o ocorrido.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia