PM entrega título de “Amigo do Batalhão” ao prefeito Eduardo Japonês

Mandatário assinou convênio com a PM desativado há vários anos

O prefeito Eduardo Japonês recebeu o certificado de “Amigo do Terceiro Batalhão” durante a comemoração de 30 anos da instalação do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Vilhena.

Segundo a assessoria, o prefeito assinou o convênio com a PM desativado há vários anos, valorizando a atuação nas ações de trânsito, segurança e apoio às atividades da Prefeitura.

“Fico muito feliz em poder receber esse diploma e poder ajudar a corporação. É uma honra estar aqui comemorando mais um ano do batalhão e entregar diplomas para os cabos. Queremos trabalhar junto com a PM e com o Estado para garantir que nossa cidade continue sendo bem protegida e tenha a paz que todos desejam”, garantiu Eduardo.

O coronel PM Paulo André, chefe da Coordenadoria Regional do Policiamento III, parabenizou a todos que estavam presentes e, principalmente, os formandos. Lembrou também da trajetória do batalhão até os dias de hoje, destacando a dedicação dos policiais militares do durante esses 30 anos.

No ato solene, que incluiu também a entrega de diplomas para os soldados PM que se graduaram para cabo PM, houve premiação para policiais que se destacaram em operações durante o ano.

Atualmente a unidade é composta por equipes que atuam na Central de Monitoramento de Vilhena, Serviço Administrativo, Núcleo de Inteligência, Patrulha Escolar, Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), Pelotão de Trânsito, Radiopatrulhas entre outros.

O atual comandante é o Capitão PM Diego Batista Carvalho, tendo como Subcomandante o Capitão PM Carlos Carvalho Estrela Junior.

Texto e fotos: Assessoria