Populares fazem coleta de lixo em rodovia de Ji-Paraná

Sete comunidades católicas da região Nova Londrina, distrito de Ji-Paraná, desenvolvem ação para limpeza e disposição correta do lixo

O terceiro ano da ação de coleta do lixo às margens da Rodovia 135 contou com a participação de sete comunidades católicas da região de Nova Londrina, distrito do município de Ji-Paraná.

Ao longo dos 26km entre Nova Londrina e Ji-Paraná, cerca de 100 pessoas fizeram o trabalho de mobilização e coleta. Segundo o coordenador José Carlos Paié, de 41 anos de idade, no ano passado foram recolhidos aproximadamente dois mil quilos de lixo nas imediações.

Durante a ação, realizada no último sábado 20, os colaboradores retiraram um caminhão lotado de lixo catado e coletado somente às margens da RO-135.

A outra parte do lixo recolhido veio especialmente das propriedades rurais, onde vivem 70 famílias. O pioneiro da ação, Urias Dutra, de 77 anos, contou que o trabalho de conscientização está desenvolvendo uma cultura ambiental de preservação nas comunidades.

“Atualmente, a maioria dos produtores não queimam mais o lixo e já fazem a disposição dos resíduos em locais adequados”, destacou ele.

O coordenador José Carlos ressalta que os efeitos da ação estão presentes junto às crianças e adolescentes, em especial. A estudante Emily Siqueira, de 11 anos, participou pela segunda vez do recolhimento de lixo. Ela acredita que pode levar informação: “Estamos ajudando a preservar o meio ambiente, estimulando a conscientização”.

Os trabalhos foram realizados em parceria com a Escola Municipal Ulissse Matozinhos, onde Emily estuda, a Prefeitura de Ji-Paraná, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/RO), Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Lions Clube e Colônia Z9.

A MFM Soluções Ambientais, empresa que está construindo o Aterro Sanitário Regional de Ji-Paraná, também participou da ação, com a presença do Ecoman, “O super-herói amigo do meio ambiente”, por meio da distribuição de cartilhas educativas.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação