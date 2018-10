PRF prende passageira de táxi com cocaína e documento falso em cidade de RO

Na manhã de segunda-feira, 22, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, em Nova Mamoré/RO, aproximadamente um quilo de cocaína, que era transportada em um táxi por uma passageira.

Os policiais deram ordem de parada ao carro no km 87 da BR-425, por volta das 10h30, e, diante do nervosismo apresentado por uma passageira, de 35 anos de idade, uma agente do sexo feminino realizou a busca pessoal e localizou a droga junto ao corpo da mulher, fixada com a utilização de fita adesiva.

Além disso, a mulher forneceu à equipe policial uma carteira de identidade falsa, tendo praticado, desse modo, os delitos de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e uso de documento falso (art. 304, do Código Penal), razão pela qual foi presa e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal, em Guajará-Mirim/RO.

Fonte e foto: Assessoria