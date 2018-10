Rapaz suspeito de pagar conta em hotel com envelope vazio dá versão sobre o caso

Na manhã desta terça-feira, 23, Marciel dos Santos Pires, de 31 anos, suspeito de ter pagado diárias de um hotel em Vilhena, com depósito em envelope vazio, visitou a redação do Extra de Rondônia e deu sua versão sobre o caso.

De acordo com Marciel, é empresário do ramo de construção civil e teve um desentendimento com sua ex-mulher. Com isso, saiu de casa e foi para o hotel.

Entretanto, segundo Pires, tinha um valor de R$ 2 mil para receber de uma obra de um cliente chamado Roberto e pediu para que o credor providenciasse um depósito de R$ 1,5 mil em sua conta e outro no valor de R$ 500,00 na conta do hotel para quitar diárias. Porém, o cliente teria feito os depósitos, mas no envelope não continha nenhum valor.

Contudo, na quinta-feira, 18, foi avisado pela gerencia do hotel que o dinheiro ainda não tinha sido depositado, e Marciel disse que iria ao banco conferir.

De acordo com Pires, ao chegar ao banco também ficou surpreso, pois ficou sabendo que os envelopes estavam vazios e ele também foi vítima.

O rapaz voltou ao hotel, porém, foi falado a ele que não poderia continuar hospedado sem quitar a dívida, teria que sair, mas seus pertences ficariam até que ele saldasse a conta.

Com isso, Marciel conta que saiu para buscar dinheiro e pagar a conta, mas quando voltou, soube que o hotel havia registrado uma ocorrência policial contra ele, e por isso, disse que vai saldar o débito na justiça.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia