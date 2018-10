2º TURNO: em Vilhena, Justiça Eleitoral lacra urnas eletrônicas para eleição de domingo

As urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições gerais do 2º turno deste domingo, 28, foram lacradas na manhã desta quarta-feira, 24 , no Fórum Eleitoral de Vilhena.

De acordo com a chefe do Fórum Eleitoral de Vilhena, Fabiola Canuto, ao todo foram lacradas 226 urnas, sendo que 30 delas serão para contingência e seis para justificativa.

Canuto ressaltou que, antes do lacre das urnas, foram inseridos os dados dos dois candidatos a Presidente e governador à segundo turno. Disse, contudo, que serão abertas um dia antes da eleição para verificar se os equipamentos estão funcionando corretamente.

“As informações dos dois candidatos que estão disputando segundo turno foram inseridas individualmente em cada uma das urnas. Após isso, selecionaremos algumas delas para vistoria que comprova a inserção de dados e que não há registro de votos nelas”, esclareceu.

2º TURNO:

No pleito eleitoral deste domingo, 28, de outubro, concorrem candidatos que disputam os cargos de presidente da república e governador.

Texto e fotos: Extra de Rondônia