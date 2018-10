Justiça eleitoral determina novo horário de atendimento ao público de RO

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou através da portaria 023/2018 – mudança no horário de funcionamento dos cartórios eleitorais do Estado.

Com isso, ficou estabelecido que o expediente das Zonas Eleitorais do Estado de Rondônia será das 11h às 18h. Porém, no Forúm de Vilhena, a partir de 30 de outubro corrente será das 07h as 18h.

>>>>>Confira a portaria:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração