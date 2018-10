Motorista avança preferencial e provoca acidente no Jardim América

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 24, por volta das 16h00 no cruzamento das Avenidas, Melvin Jones com a Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motocicleta Honda Biz de placa NEF-1311/Vilhena, seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido, Dedimes Cechinel (Perimetral), quando ao passar no cruzamento, foi atingida por um Toyota Corolla, no qual o motorista trafegava pela Tancredo Neves, sentido Cuiabá e teria avançado a preferencial.

Com o impacto, a motociclista sofreu escoriações na perna e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e registrou boletim de ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia