“Não foi encontrado nenhum indício de suicídio”, afirma delegado sobre caso de cabeleireiro morto queimado

O delegado Núbio Lopes, que chefia a delegacia de homicídios de Vilhena, apresentou no início da noite desta quarta-feira, 24, a conclusão do inquérito policial, que investigou a morte de Daniel Reis de Camargo, que teve 90% do corpo queimado, no dia 26 setembro do ano corrente. (Reveja Aqui)

Segundo o delegado, as investigações, que juntaram os depoimentos de várias testemunhas, desde antes dos fatos até a internação da vítima, apontaram Ozéias Cassimiro de Camargo, esposo de Daniel a cinco anos, como o único suspeito do crime.

De acordo com os autos, Daniel havia aplicado um “teste de fidelidade” em Ozéias, se passando por um desconhecido em um de bate-papo, onde comprovou a infidelidade do companheiro e afirmou para uma colega de trabalho, que iria pôr um fim naquela situação assim que chegasse em casa e que depois, lhe contaria o desfecho.

Vizinhos afirmaram que naquele dia, houve uma intensa troca de ofensas entre o casal e logo após, Daniel saiu correndo para a rua com o corpo queimado e pediu socorro, afirmando para uma testemunha, que Ozéias havia jogado gasolina nele e ateado fogo.

Ainda segundo uma testemunha, enquanto a vítima era atendida por populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros, Ozéias saiu da casa para prender um dos cachorros do casal que escapou e disse em bom tom, que era para o mesmo aprender a não fazer mais aquilo, dando a entender que havia castigado Daniel por algo que o revoltou.

Bombeiros que socorreram Daniel até o hospital também foram ouvidos pela polícia civil e afirmaram que o cabeleireiro, que segundo amigos e familiares, era extremamente vaidoso, estava lúcido e preocupado com sua aparência, os questionando se havia queimado muito seu rosto.

De acordo com Núbio, o perfil da vítima e sua conduta após os fatos, não condiz com o perfil de alguém que tenha ateado fogo no próprio corpo, como alegou Ozéias em seu depoimento, afirmando que flagrou o marido com um galão de gasolina nas mãos e tentou impedi-lo.

Ozéias alegou ainda, que ao tentar retirar o galão de gasolina das mãos do companheiro, ocorreu uma explosão que acabou ferindo ambos.

Daniel chegou a ligar para a amiga, a quem havia contado sobre as mensagens de Ozéias, afirmando que estava queimando, mas não conseguia sair, porque edtava trancado dentro do salão, anexo a residência do casal.

Já no hospital, o homem solicitou a presença da mãe, para quem novamente afirmou que Ozéias havia feito aquilo com ele, porém, não apresentava ódio, apenas tristeza e crença de que logo receberia alta, sem ter a mínima noção da gravidade da situação, que o levou a óbito no dia seguinte. (Reveja Aqui)

A lógica dos fatos apontam que após atear fogo no marido, Ozéias trancou a porta do salão e o deixou queimando lá dentro, voltando pouco tempo depois com uma mangueira e jogado água na vítima e no local, momento em que finalmente Daniel conseguiu sair e pedir por socorro.

Para o núcleo de investigação da Polícia Civil, não há dúvidas de que Ozéias, que foi indiciado por homicídio, duplamente qualificado por motivo cruel e sem chances de defesa da vítima, realmente queimou o marido vivo, pois, segundo o delegado: “Não foi encontrado nenhum indício de suicídio durante as investigações”.

Ozéias, que teve seu pedido de prisão decretado pelo judiciário e se apresentou à polícia no último dia 17, alegando ter fugido do local do crime por temer retaliações, se encontra na Casa de Detenção, onde permanecerá à disposição da justiça.

Texto e foto: Extra de Rondônia