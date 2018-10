Organizadores do concurso “Miss Beleza de Vilhena” explicam regras para participação

Na tarde da última terça-feira, 23, visitou a redação do Extra de Rondônia a modelo e maquiadora Gabrielle Lenhardt, acompanhada do cantor regional Valdeci dos Santos Teixeira para divulgar o concurso “Miss Beleza de Vilhena” que será realizado no dia, 14 de janeiro de 2019.

Segundo Lenhardt o concurso faz parte da franquia “Miss Beleza do Brasil” com sede em São Paulo e traz como benefício uma parceria que possibilita a participação em concursos nacionais e de renome.

Gabrielle conta que o concurso será na categoria adulto, somente para mulheres de 17 a 35 anos, podendo participar moças solteiras, com altura mínima de 1,60 e que não tenham filhos. Além disso, as jovens não podem ser emancipadas, caso sejam menor de idade deverão apresentar documento de autorização dos pais.

As inscrições para o concurso tem um custo de R$ 350,00, e conta com workshop de moda, técnicas de passarela, auto maquiagem, certificação e camisa do evento. Lenhardt também pontua que o custeio com trajes serão de total responsabilidade das modelos.

De acordo com a organizadora as vencedoras competiram a nível estadual e nacional, além de receber uma premiação em dinheiro. As inscrições podem ser realizadas através dos telefones 9 8479-0404 / 9 8501-7646 ou da página.

