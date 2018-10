Prefeito dá prazo de cinco dias para ambulantes desocuparem calçadas em Cerejeiras

Fiscais da prefeitura do município de Cerejeiras notificaram diversos comerciantes que tem barracas em vias públicas, ou seja, principalmente em cima de calçadas que os mesmos as retirem num prazo de cinco dias úteis, de acordo com a notificação recebida.

Os microempreendedores que mantem seus pequenos negócios para sustendo de suas famílias, procuraram a Câmara de Vereadores em busca de apoio, no qual receberam amparo de alguns parlamentares, que se comprometeram com a classe em conversar com o prefeito para de certa forma entrar em acordo e arrumar uma forma para revolver a questão que é delicada.

Inclusive, passaram a ideia de retirarem as barracas que estão em cima das calçadas e construírem num espaço coberto anexo a feira municipal, além disso, foi sugerido a Praça da Bíblia, ou dos Pioneiros, onde poderia se construir uma Praça de Alimentação.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso o responsável pela fiscalização ou o executivo queira falar sobre o assunto.

