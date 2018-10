Reeleita, Mariana agradece vilhenenses pelos quase 2,5 mil votos, reforça apoio a Expedito e garante: “Sou a deputada do Cone Sul”

A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB), reeleita ao cargo no domingo 7 de outubro com 38.776 votos, visitou a redação do Extra de Rondônia no final da tarde desta terça-feira, 23, para agradecer os vilhenenses e toda a região pelos votos conquistados no Cone Sul.

Em Vilhena, ela aumentou a votação com relação ao pleito eleitoral de 2014. Naquele ano, obteve 1.931; agora totalizou 2.466, ou seja, 535 a mais do que a anterior.

Entretanto, também aumentou sua votação em outros municípios do Cone Sul. Em Cabixi, por exemplo, foi a candidata a deputada federal mais votada.

Mariana avalia o aumento de sua votação ao trabalho desenvolvido durante os quase quatro anos do seu mandato dedicados à região. “Todos os municípios do Cone Sul receberam investimentos de nossa autoria no Congresso Nacional. Para Vilhena foram mais de R$ 3 milhões em recursos. E temos na programação novos investimentos. Há um recurso no valor de R$ 2,5 milhões para a construção de um complexo esportivo em Vilhena, demanda da ginástica rítmica. Já iniciamos a abertura do convênio no Ministério dos Esportes”, destacou.

Na visita ao site, a parlamentar esteve acompanhada de apoiadores e simpatizantes, como os vereadores Adilson de Oliveira (presidente da Câmara) e Rafael Maziero, além do ex-candidato a deputado estadual Valdir Passa, e o capitão Merycles Guedes, do Corpo de Bombeiros.

APOIO A VILHENA

A deputada também salientou que vai continuar ajudando Vilhena independente de cor partidária. “O prefeito, os vereadores e as demais lideranças continuarão tendo o apoio durante meu mandato”, garante.

Ela citou alguns benefícios conquistados para Vilhena, como R$ 250 mil para aquisição de equipamentos, trator de pneus agrícola e retroescavadeira e R$ 300 mil para iluminação pública do parque ecológico. “Me sinto a deputada de Vilhena e do Cone Sul. Sou a representante desta região”, frisou.

EXPEDITO JÚNIOR AO GOVERNO

Mariana Carvalho também reafirmou seu apoio à candidatura ao governo de Expedito Júnior (PSDB) que foi o mais votado entre os candidatos no primeiro turno.

Para ela, Expedito é o mais preparado para governar Rondônia. “Expedito é uma pessoa acessível, humana, preparado para administrar o nosso Estado. Conheço seu potencial e sei que Rondônia dará um salto em todos os setores públicos”, observou.

FAKE NEWS

A deputada também alertou aos rondonienses a respeito das conhecidas fake news, as notícias falsas que circulam nas redes sociais em Rondônia.

“Peço a conscientização das pessoas para evitar que este tipo de notícias falsas deturpe a opinião dos eleitores. Quero que as pessoas participem do segundo turno, analisando as propostas. Expedito Júnior tem os projetos que irão desenvolver Rondônia durante os próximos quatro anos, criando inúmeras oportunidades de emprego e renda em nosso Estado”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia