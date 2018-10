Vereador convoca filiados do PSB para congresso municipal em Cerejeiras

O Vereador Valdecir Sapata Jordão, presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerejeiras, divulgou um edital de convocação dos filiados, para participarem do congresso municipal, que ocorrerá no dia 27 de mês corrente, no plenário da câmara, para a realização das eleições do diretório e comissões e pra tratar de assuntos diversos.