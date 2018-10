1ª VestFest da Unesc propiciará vivência acadêmica a alunos do ensino médio

Objetivo do evento, que acontece no dia 01 de novembro, é contribuir com a escolha do curso superior

Antes mesmo de encerrar o ensino médio, os alunos se vêem em meio a um turbilhão de emoções, vivendo inclusive um momento de dúvida e insegurança. Afinal, é nesta etapa que o estudante define qual carreira irá seguir.

É justamente com o objetivo de antecipar a vivência acadêmica destes alunos que a Unesc lança neste ano a 1ª Festa do Vestibular (VestFest).

Todos os cursos da instituição oferecerão, no próximo dia 1º de novembro, várias atividades e oficinas com o objetivo de apresentar as competências e atribuições do profissional formado em cada um dos mais de 20 cursos oferecidos pela instituição.

Atividades como júri simulado, construção de pontes através de aplicativos virtuais, desafios de esporte eletrônico, análises laboratoriais e diversos jogos virtuais simulando a prática profissional estão entre as diversas atividades que serão oferecidas durante a VestFest, que acontece das 9h às 18h.

Ao todo, serão nove horas ininterruptas de atividades. Além das experiências que serão vivenciadas individualmente por cada aluno, serão oferecidas palestras, oficinas, exposições de maquetes, enquetes e visita aos laboratórios e estrutura da Unesc. Vale ressaltar que todas as atividades serão desenvolvidas com o apoio dos acadêmicos.

Para facilitar a participação dos alunos do ensino médio de Cacoal, a Unesc disponibilizará o transporte durante todo o horário de realização da VestFest. Ao todo, quatro ônibus estarão à disposição das escolas de Cacoal. O VestFest também é um evento aberto à toda a comunidade que tenha interesse em conhecer os cursos oferecidos pela Unesc, as profissões e atribuições dos profissionais.

