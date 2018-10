Apoiadores do candidato Marcos Rocha fazem campanha em Corumbiara e Vitória da União

Na quarta-feira, 24, Apoiadores do candidato ao governo de Rondônia pelo Partido Social Liberal (PSL), Coronel Marcos Rocha, estiveram no município de Corumbiara e no distrito de Vitória da União, levando às propostas do candidato a comunidade daquela região.

Nesta semana os coordenadores ainda vão visitar outros municípios do Cone Sul, e sábado, 27, às 17 horas, coordenam a carreata com a participação de centenas de apoiadores que irão se reunir em Vilhena e percorrer as principais ruas e avenidas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação