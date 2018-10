Apresentador assume comando do “Programa do Valdir” e fala das mudanças no formato

Na manhã desta quinta-feira, 25, visitou a redação do Extra de Rondônia o editor e apresentador, Sidnei Somavilla, para contar das mudanças que estão ocorrendo no “Programa do Valdir”, e da oportunidade de dar segmento ao trabalho desenvolvido.

Somavilla narra que proposta de assumir o programa surgiu devido à necessidade de Valdir Pasa se afastar para cumprir agenda de shows pelo Brasil. “Por confiar em meu trabalho, Pasa resolveu me deixar à frente. Até porque nos períodos em que o apresentador tira férias eu assumo, mas é temporário”.

De acordo com o apresentador nesta nova etapa o programa foi totalmente reformulado começando pelo nome que passou a ser chamado de “Show de Prêmios”.

“A proposta se manteve, noticias da cidade, sorteio de prêmios e entrevistas continuam, mas há quadros diferenciados como Clube das mamães e receita do dia” explicou.

Somavilla narra que a experiência a frente do novo formato está sendo muito gratificante, além da recepção positiva do público.

Para quem quiser conferir, o programa é exibido pela Rede TV canal 9.1 de segunda a sexta-feira, sendo exibido das 11h as 12h.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação