Bandidos se passam por policiais civis e agridem homem a chutes e golpes de facão

O crime que deixou um homem de 51 anos gravemente ferido, ocorreu na noite desta quarta-feira, 24, em uma residência localizada no setor 12, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas junto a guarnição da Polícia Militar que atendeu o caso, esta foi ao local para atender uma denúncia de que assaltantes estariam agredindo a vítima, que gritava por socorro.

No referido endereço foi feito contato com a vítima, que apresentava ferimentos por todo o corpo e relatou que três indivíduos com capuz chegaram em sua casa e se apresentaram como policiais civis, mostrando um distintivo, e do nada, passando agredi-lo.

Após serem informados pelas testemunhas de que os três infratores tinham fugido do local em um veículo Gol de cor verde, com placas NBH-4550, de Cerejeiras, os militares saíram na capturas dos meliantes, que foram localizados na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nos fundos do Atacadão.

Apesar dos três suspeitos, sendo um menor de idade, negarem a ação, dentro do veículo foi localizado um facão com sangue na lâmina e um capuz de cor preta. Já em revista pessoal a um dos suspeitos, de 38 anos, foi encontrado um distintivo similar ao usado pela Polícia Civil.

Diante dos fatos, os meliantes e o menor infrator foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança (Unisp), para o registro da ocorrência. A vítima foi conduzida ao hospital por uma Unidade de Resgate do Corpo de bombeiros.

Ainda de acordo com informações fornecidas pelos militares, o dono da propriedade onde a vítima reside de favor, teria recebi uma proposta de compra, porém, se negou a vender devido já ter cedido a propriedade ao homem.

Texto e fotos: Extra de Rondônia