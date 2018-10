III Colóquio da Biologia do Ifro de Colorado acontece em novembro

De 03 a 06 de novembro acontece o 3º Colóquio da Biologia no Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Com o tema “Origem e Evolução: o estudo da vida em todos os seus aspectos”, o evento é voltado a estudantes, profissionais da área e comunidade em geral. A programação contará com palestras, oficinas e mesa-redonda.

A inscrição para o evento é gratuita pode ser feita até 26 de outubro através do site. O colóquio será realizado no IFRO Campus Colorado do Oeste, localizado na BR 435, km 63 (antiga RO 399, km 05) Zona Rural de Colorado do Oeste.

O coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do campus, Diego Carvalho, explica a escolha do tema deste ano. “Tem havido um crescente interesse pela controvérsia entre o Criacionismo, Evolucionismo e o Design Inteligente, tanto nos meios de comunicação como nas escolas, desde o nível fundamental até a graduação e a pós-graduação. Diante dos diferentes modelos que temos para explicar a origem da vida no planeta e frente aos desafios encontrados no ensino de evolução, torna-se fundamental debater esses temas com a comunidade acadêmica. E é exatamente isto que se pretende com o colóquio ‘Origem e Evolução: o estudo da vida em todos os seus aspectos’, para o qual todas as pessoas interessadas estão convidadas a participar”, conclui o professor.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação