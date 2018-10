PM localiza pé de maconha e máscara usada em assaltos a comércios em casa no setor 27

Na noite de quarta-feira, 24, uma guarnição da Polícia Militar (PM), que realizava patrulhamento de rotina pelo setor 27 de Vilhena, apreendeu um menor infrator, que empreendeu fuga ao avistar a viatura.

Após um breve período de fuga, o menor, de 17 anos, foi abordado ao entrar em uma residência, onde os militares acabaram localizando um pé de maconha de cerca de 30 cm, uma máscara que já havia sido descrita por vítimas de assaltos, como sendo a usada pelo agente, cinco invólucros de cocaína e três parelhos celulares de procedência duvidosa.

De acordo com o infrator, que estava em posse de uma pequena quantidade de maconha, na residência mora um casal, que estava no local no momento da abordagem e a filha destes de apenas 2 anos e 11 meses.

Ainda segundo o menor, o jovem, de 22 anos, é seu patrão no comercio de entorpecentes, ficando o mesmo com o trabalho de realizar as entregas.

Diante dos fatos, foi solicitada a presença do Conselho Tutelar para acompanhar o adolescente e a criança, devido os envolvidos terem recebidos voz de prisão por tráfico de drogas, sendo apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providencias.

Texto e fotos: Extra de Rondônia