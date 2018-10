Vereador rebate críticas, diz que colegas de parlamento não vão coloca-lo no mesmo “pacote” e afirma que votou pela cassação de Célio Batista

Na manhã desta quinta-feira, 25, o vereador Carlos Antônio de Jesus Suchi (Podemos), visitou a redação do Extra de Rondônia, onde rebateu as críticas que vem recebendo, inclusive de colegas de parlamento que ele teria assinado o relatório pela absolvição do vereador Célio Batista (PR), que respondia na Casa a mais de um ano, processo por falta de decoro.

De acordo com Suchi, realmente assinou o relatório, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem três membros e se faz necessário que todos assinem. Sendo, o presidente, membro e relator.

O vereador ressalta que se não tivesse assinado o relatório, que não está absolvendo e nem cassando, apenas relatando o que foi apurado na comissão processante, para depois cada vereador ter o seu entendimento e votar conforme sua consciência, aí sim, daria nulidade, pois faltaria a assinatura de um membro da comissão.

Suchi diz que se fosse apenas pela assinatura no relatório apresentado pelo presidente da comissão Rafael Maziero (PSDB), que não aponta culpado ou inocente, apenas relata o teor da investigação não seria preciso colocar em votação no plenário, no próprio relatório já daria a sentença.

RELACIONAMENTO

O parlamentar expõe que, “continua com a mesma postura, e politicamente seus colegas trilham seus caminhos e eu o meu, pois a política dos demais não é a minha, sendo que sempre primei em fazer parte de uma política nova, voltada para os anseios da população”, concluiu.

O vereador pontua que, “a partir do momento que eles fizeram aquilo na CPI, ficou tendencioso para população que esperava uma resposta, porque tinha muito material para a cassação do vereador Célio Batista, por falta de decoro parlamentar, não pelo crime, porque o ato criminoso quem vai julgar é a 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena. Sendo que os vereadores não tem competência para apurar crimes”.

Suchi continua dizendo que pelo fato do vereador em questão estar usando tornozeleira eletrônica, já condiz que algum ato ilícito foi praticado.

O vereador afirma que o processo por certo teria que ter sido apurado na seguinte sequência, primeiro a falta de decoro, depois o nepotismo e por último o crime, no qual responde na 1ª Vara Criminal.

Suchi diz que, “por terem feito ao contrário, querem me colocar no mesmo pacote, mas não vão conseguir, porque não condiz com a verdade e está claro que minha assinatura está no relatório porque eu fazia parte da comissão”, explicou.

>>>>>>Veja documentos abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia