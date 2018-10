Cachorra desaparecida

Desapareceu no último dia 10 de outubro, uma cadela da raça Pinscher de cor preta e amarela nas proximidades do albergue, localizado no Jardim América em Vilhena.

A cachorra atende pelo nome de Mel e pertence a uma idosa que está aflita com seu desaparecimento. Quem por acaso encontrou ou encontrar entrar em contato através do telefone 9 8458-4512 que será bem gratificado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação