Jovem paga curso para conseguir vaga de emprego e acaba sendo vítima de golpe

Uma jovem de 20 anos procurou a Polícia Civil de Vilhena na quinta-feira, 25, para relatar que havia sido vítima de um golpe, após enviar um currículo para uma empresa, que conheceu através de uma rede social.

De acordo com a denunciante, após encaminhar o currículo para uma empresa de transportes, que afirmava no anúncio que abriria uma filial na cidade, para concorrer a uma vaga no administrativo, foi solicitado que esta fizesse um curso de excel, sendo indicada uma empresa que fornece o mesmo.

Após pagar um boleto no valor de R$ 210,00 encaminhado pela tal empresa para pagamento dos materiais necessários para a realização do curso, a jovem não conseguiu mais contato com os responsáveis pelo anunciou e nem recebeu os tais materiais, constatando ter sido vitima de um golpe.

Em contato com a empresa, que possui matriz em São Paulo, a vitima foi informada que a mesma não possui convênio com os responsáveis pelo anuncio, que foi retirado da rede social.

