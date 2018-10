Líder comunitário posta vídeo em rede social e chama atenção do prefeito para problema de alagamento no Assossete

O líder comunitário Ivan Bezerra de França, popularmente conhecido como “Ceará da Assossete”, após intensa chuva que caiu na região de Vilhena, nesta semana, gravou vídeos chamado a atenção do prefeito Eduardo Japonês e mostrando a realidade do bairro Assossete que está à mercê das autoridades.

De acordo com Ceará, narra no vídeo que a transposição do Rio São Francisco chegou ao bairro, pois praticamente todas as ruas estão cobertas pelas águas.

O líder ainda cita que as obras feitas pela prefeitura não adiantaram nada e a ruas estão intrafegáveis. Confira vídeos.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeos: Ceará/Rede Social