Motorista avança preferencial e provoca acidente no centro de Vilhena

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 26, no centro de Vilhena, e envolveu um carro VW Voyage e uma moto Honda CG 125, de cor preta, placa NDD-3329/Vilhena.

O condutor da motocicleta seguia pela Avenida José do Patrocínio, sentido bairro São José, quando no cruzamento com a Rua Princesa Isabel, foi atingido pelo veículo, no qual o motorista teria avançado a preferencial.

No choque, o motoqueiro sofreu escoriações e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional. O condutor do automóvel nada sofreu.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia