PESQUISA IBOPE: Marcos Rocha lidera corrida ao governo de RO com 63% Expedito tem 37%

Nos votos totais, Coronel Marcos Rocha, do PSL, tem 56%, e Expedito Junior, do PSDB, 33%. Pesquisa é a segunda do Ibope no 2º turno das eleições em Rondônia.

O Ibope divulgou nesta sexta-feira (26) o resultado da segunda pesquisa do instituto sobre o 2º turno da eleição para governador em Rondônia. O levantamento foi realizado entre quarta-feira (24) e sexta-feira (26) e tem margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos.

Nos votos válidos, os resultados foram os seguintes:

Coronel Marcos Rocha (PSL): 63%

Expedito Junior (PSDB): 37%

Na pesquisa anterior, os candidatos tinham os mesmos percentuais de votos.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no 2º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Votos totais

Nos votos totais, os resultados foram os seguintes:

Coronel Marcos Rocha (PSL): 56%

Expedito Junior (PSDB): 33%

Em branco/nulo: 6%

Não sabe: 4%

Rejeição

A pesquisa também apontou o potencial de voto e rejeição para governador. O instituto perguntou: “Para cada um dos candidatos a Governador de Rondônia que eu citar, gostaria que o(a) sr(a) me dissesse qual destas frases melhor descreve a sua opinião sobre ele:”

Coronel Marcos Rocha

Com certeza votaria nele para governador – 41%

Poderia votar nele para governador – 12%

Não votaria nele de jeito nenhum – 16%

Não o conhece o suficiente para opinar – 28%

Não sabem ou preferem não opinar – 2%

Expedito Junior

Com certeza votaria nele para governador – 24%

Poderia votar nele para governador – 16%

Não votaria nele de jeito nenhum – 40%

Não o conhece o suficiente para opinar – 18%

Não sabem ou preferem não opinar – 3%

Sobre a pesquisa

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

Entrevistados: 812 eleitores

Quando a pesquisa foi feita: 24 a 26 de outubro

Registro no TSE: BR-06885/2018

Registro no TRE: RO-07727/2018

Nível de confiança: 95%

Contratante da pesquisa: Rede Amazônica

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 3 pontos, para mais ou para menos.

Fonte: G-1/RO

Fotos: Ilustração