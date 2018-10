Promoter fala sobre atrações do “Baile do Poderoso” e sorteia ingressos em parceria com Extra

Na tarde da última quinta-feira, 26, visitou a redação do Extra de Rondônia o promoter Lucas Britto, 25 anos, para contar sobre a organização do “Baile do Poderoso” que acontecerá no próximo dia, 01 de novembro, na casa de shows Village.

De acordo com o promoter a festa contará com cantores locais e de outras cidades. “Já fechamos com o MC LK, MC Kazama, MC Bob, Paulo Henrik, DJ Sonny Megsom e as dançarinas Scheila Castro e Laila Santos. Além das atrações haverá open bar de catuaba e shots de vodka para as mulheres”.

Segundo Britto, os ingressos já estão em seu segundo lote, sendo pista R$ 20,00, vip R$ 40,00, camarote individual R$ 70,00 e camarote empresarial para cinco pessoas R$ 400,00. “Lembrando que na compra de um camarote empresarial você ganha uma garrafa de Old Par”.

As entradas podem ser adquiridas através dos telefones 9 8437-6044 com Lucas Britto ou 9 8104-3641 com Gabriel de Matos.

A organização do evento em parceria com o Extra de Rondônia sorteará cinco ingressos, para participar basta deixar seu nome completo e número de telefone no comentário desta matéria.

