Raviera Jeep realiza coquetel de lançamento do novo Renegate 2019

A Raviera Jeep de Vilhena realizará um coquetel para o lançamento do novo Renegade 2019. O evento acontecerá neste sábado, 27, das 08h as 12h, no pátio da concessionária.

Segundo o gerente de vendas, Lucas Patrick Braz, durante o coquetel será apresentado toda reestilização da linha, além das formas de pagamento, que estão com taxas zero . “Os veículos sairão a cerca de R$ 69.990, teremos veículos à pronta entrega. E mais, para quem fechar a venda neste sábado as três primeiras revisões serão gratuitas”.

“Deixo o convite aberto aos clientes e amantes de carro que tem interesse em conhecer e quem sabe até adquirir o novo Renegate”, finalizou Braz.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação