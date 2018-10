Sábado tem tradicional Baile do Chopp no CTG de Vilhena

O Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo Norte de Vilhena (CTG) realizará neste sábado, 27, mais uma edição do “Baile do Chopp”.

Com inicio as 22h, a festa contará com a animação da banda gaúcha “Os Pirilampos”. Os ingressos já estão à venda, sendo R$ 35,00 entrada individual com direito a um chopp.

Durante a festa os chopp’s serão vendidos a R$ 5,00, haverá também comidas típicas. Para mais informações sobre o baile ou venda de ingressos entrar em contato através do telefone 9 8121-5045 falar com Ari Biazzi.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra/Divulgação